Спектакль "Прошлым летом в Чулимске"

Молодежный театр на Фонтанке приглашает на премьеру постановки "Прошлым летом в Чулимске".

Молодежный театр на Фонтанке в очередной раз обратился к творчеству Александра Вампилова. На этот раз театр Семена Спивака приготовил премьеру классической позднесоветской пьесы "Прошлым летом в Чулимске". Это редкий случай, когда художественный руководитель театра работал в тандеме с женщиной-режиссером Ларисой Шуриновой. Постановщики считают, что пьеса Александра Вампилова о жизни в глухой советской провинции не устарела. Ведь проблемы ее героев знакомы и людям, переехавшим в Петербург из малых городов, и тем, кто просто интересуется русской литературой и драматургией.

Главная героиня "Прошлым летом в Чулимске", молодая девушка Валентина влюбляется в изломанного жизнью следователя Шаманова. В отличие от красавицы, взрослый человек не верит в светлые идеалы и искренние чувства. Но влюбленная в него провинциалка всеми силами пытается изменить их жизнь и судьбу. Как и пьеса, спектакль пронизан чистой печалью и живым интересом к характерам советских людей.

Купить билеты на премьеру можно на сайте Молодежного театра на Фонтанке.