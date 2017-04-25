"Мгла" по-петербургски: на Маршала Жукова прорвало трубу

В Красносельском районе поднялся туман: на перекрестке Захарова-Жукова прорвало трубу с кипятком. В сети появилось видео "Сайлент Хилла" в Северной столице.

Сегодня утром, 25 апреля, на юго-западе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Захарова. Очевидцы происшествия незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы. Кроме того, последствия коммунальной аварии удалось запечатлеть на видео.

На кадрах можно заметить, что в месте прорыва трубы образовался туман, вызванный сильным парением. Также на улицах образовались длинные и глубокие лужи.

Сейчас на месте происшествия работают аварийные службы. Судя по фотографиям очевидцев, как минимум дежурят машина аварийки и сотрудники МЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают детали происшествия. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что разлив кипятка превратил Васильевский остров в Silent Hill.

Видео и фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"