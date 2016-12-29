Поврежденную трубу на Оптиков отремонтируют только к ночи

На улице Оптиков перекрыли движение из-за разлива горячей воды. Поврежденную трубу планирую отремонтировать ближе к ночи.

Недалеко от станции метро "Старая деревня" около полуночи в среду, 25 января, произошла коммунальная авария. Как уточняют в ТЭК, повредилась труба с горячей водой диаметром 800 миллиметров. Из-за ЧП в районе от Торфяной дороги до Стародеревенской улицы образовалась опасная лужа горячей воды. В районе разлива перекрыли движение.

Из-за аварии возникли проблемы с подачей горячей воды и отопления. В зоне оказались 22 жилых дома и два детских заведения. Тепло и вода поступают туда по резервной схеме. Из-за этого батареи могут стать немного холоднее.

На месте ЧП работают специалисты. Сейчас они занимаются откачкой тепловых камер. Полностью устранить неполадки обещают к вечеру.

Накануне на Гражданском проспекте 105 домов остались без отопления. Из-за прорыва воды с горячей водой район окутал густой туман. К ликвидации инцидента специалисты приступили около двух часов ночи. ЧП произошло на трубе диаметром 500 миллиметров.