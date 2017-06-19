Пропавшую в Адмиралтейскм районе школьницу нашли изнасилованной

По счастью, девушка осталась жива

Пропавшую в Адмиралтейском районе Петербурга школьницу искали всю ночь с субботы на воскресенье, 18 июня. Нашли девочку около часу дня. Пятнадцатилетняя девочка рассказала, что в субботу ее изнасиловал неизвестный мужчина.

В полицию с заявлением о пропаже ребенка обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома около девяти часов вечера субботы, 17 июня, и не вернулась домой. Всю ночь ребенка искали, а нашли к часу дня воскресенья.

Девятиклассница сообщила, что 17 июня около 23 часов в заброшенном здании бывшей бани на Оборонной улице, дом 8, ее изнасиловал неизвестный мужчина.

По факту происшествия начата проверка.

Видео: архив