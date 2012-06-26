К поискам пропавшего в Стрельне мальчика подключились водолазы и волонтеры

Поисками пропавшего в районе Орловского пруда 10-летнего ребенка занимаются уже более 100 спасателей, включая водолазов. Также к операции присоединились волонтеры.

В Стрельне продолжаются поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома в воскресенье, 29 января. Поиски проходят вокруг Орловского пруда, где мальчик. Предположительно, гулял.

Поисковая операция началась в одиннадцать утра в понедельник, через сутки после исчезновения ребенка. Сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы обследуют территорию вокруг водоема. Всего в операции задействованы около сотни специалистов. Также мальчика ищут волонтеры. Акваторию пруда исследовали при помощи беспилотника. Также в воде работают водолазы. В 15.30 подводники закончили свою работу. Если за ночь ситуация не изменится, то они вернутся к поискам с утра во вторник, 31 января.

Следователи проводят доследственную проверку по факту пропажи ребенка. Ранее мы писали, что спасатели ищут в районе Орловского пруда пропавшего мальчика. Описание мальчика распространяют в социальных сетях. Пропавший ростом 140 сантиметров. У него темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Ушел из дома в черной куртке, вязаной шапке, темных спортивных штанах и красный резиновых сапогах.