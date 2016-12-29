Промальпинист попал в реанимацию после падения с высоты

Мужчина работал на крыше дома на Маршала Блюхера

Промышленного альпиниста, который стеклил окна на высоте девятого этажа на одном из домов на проспекте Маршала Блюхера, госпитализировали после падения с высоты с серьезнейшими травмами.

Как сообщается, свидетелем шокирующего и трагического происшествия стал автолюбитель, который подъехал к дому № 9/3 по проспекту Маршала Блюхера. Он увидел, как 25-летний молодой человек сорвался с большой высоты на асфальт. Мужчина вызвал скорую помощь, и прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в Третью горбольницу.

Врачи поместили молодого человека в реанимационное отделение. У него диагностировали сочетанную травму головы, груди и таза.

По предварительным данным, пострадавший с напарником выехали по указанному адресу для устранения сквозняка в окнах квартиры, расположенной на девятом этаже. В какой-то момент не выдержал и развязался плохо затянутый узел веревки, привязанной к решетке на крыше дома.

видео: из архива instagram