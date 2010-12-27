По данным "Фонтанки", ресурс был найден в ходе планового мониторинга. На нем продавцы предлагали для продажи широкий ассортимент представителей фауны. Через сеть посетители портала могли выписать себе леопарда, тонкохвостого полоза, гепарда, два вида пингвинов, орангутанга, шимпанзе, жирафа и льва. Чтобы было проще определиться с покупкой, на сайте была указана примерная стоимость зверей, контактные данные продавца, предоставлена возможность оформить заявку онлайн. Все представленные на сайте животные входят в Красную книгу и к продаже на территории РФ запрещены.
Эти сведения прокуратура передала в профильные ведомства, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по 258.1 статье УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных). Портал тем временем решением Петродворцового районного суда был закрыт.
Прокуратура закрыла сайт, выставлявший на продажу краснокнижных животных
Сайт, выставлявший на продажу краснокнижных животных, закрыт по требованию прокуратуры Петродворцового района Петербурга. Купить "редкого друга" больше нельзя.
По данным "Фонтанки", ресурс был найден в ходе планового мониторинга. На нем продавцы предлагали для продажи широкий ассортимент представителей фауны. Через сеть посетители портала могли выписать себе леопарда, тонкохвостого полоза, гепарда, два вида пингвинов, орангутанга, шимпанзе, жирафа и льва. Чтобы было проще определиться с покупкой, на сайте была указана примерная стоимость зверей, контактные данные продавца, предоставлена возможность оформить заявку онлайн. Все представленные на сайте животные входят в Красную книгу и к продаже на территории РФ запрещены.