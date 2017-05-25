Администратор "групп смерти" выпустил книгу: прокуратура проверяет ее содержание

Находящийся под следствием администратор "групп смерти" Филипп Будейкин выпустил свою книгу. Прокуратура Петербурга начала проверку сборника рассказов "Разбуди меня в 4.20".

Прокуратура Петербурга проводит проверку сборника рассказов "Разбуди меня в 4.20" за авторством Филиппа Будейкина, известного больше как Филипп Лис. Правоохранители ищут в работах подозреваемого в создании "групп смерти" нарушения. В частности, они проверяют соблюдение закона о защите детей от информации, которая может навредить духовному и нравственному развитию, сообщает "Санкт-Петербург.ру".

Сборник рассказов вышел в свет еще в апреле. Книгу Филиппа Будейкина опубликовало издательство "Издательские решения". В анонсе Филиппа Лиса называют музыкантом и психологом, который работал с подростками. Сами же рассказы называют жизнеутверждающими и рассказывающими о потустороннем опыте подростков.

В пресс-релизе к выходу книги сообщается, что она поможет читателям познакомиться с творчеством философа и гуманиста. Также "Разбуди меня в 4.20" должны, по мнению авторов, разрушить негативный образ Филиппа Будейкина.

Ранее Piter.tv сообщал, что автор "групп смерти" Филипп Лис признал вину в суде.

Видео: ГУ МВД