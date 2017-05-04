Проверка прокуратуры выявила проблемы с камерами в метро Петербурга

Результаты проверки безопасности в метрополитене Северной столицы оказались неутешительными. Из 67 вестибюлей метро только в 23 есть все необходимое оборудование.

Петербургская прокуратура проводила проверку безопасности подземки после теракта 3 апреля. Результаты оказались не самыми обнадеживающими. На цифрах безопасность пассажиров обеспечивает внушительное количество камер. Например, на "Невском проспекте" стоит 205 приборов наблюдения, а на "Площади Ленина" -163.

Но проверка выявила, что не все эти камеры исправно несут свою службу. Например, на "Московской", "Лиговский проспект", "Крестовский остров" и других есть неисправные камеры. А на станции "Девяткино" ситуация и вовсе комична: около года назад тут своровали камеры и их до сих пор не восстановили.

Также в вестибюлях и переходах есть слепые зоны, всего на 34 станциях. Например, недоступен камерам участок коридора между "Спасской" и "Сенной", зона малых эскалаторов на "Адмиралтейской" и эскалаторы на "Василеостровской".

Прокуратура пришла к выводу, что метрополитен не справляется с приказом Минтранса в части обеспечения видеонаблюдения. Близкий к Смольному источник рассказал "Фонтанке", что для выполнения этих требований придется еще на несколько рублей повысить стоимость проезда.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "технологический институт" произошел месяц назад. В результате погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Пострадавшими признанно более ста человек. Накануне piter.tv сообщал, что в больницах Петербурга остаются 13 человек.