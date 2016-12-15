Прокуратура Петербурга борется с сайтами, торгующими магнитами для счетчиков

Правоохранительные органы Северной столицы нашли в интернете сайты, на которых торгуют приборами для накрутки счетчиков. Прокуратура требует заблокировать ресурсы.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела инспекцию нарушений закона в сфере ЖКХ. В частность, специалисты искали в интернете ресурсы, дающие советы по хищению энергии. Как сообщает пресс-служба ведомства, удалось найти тридцать сайтов, на которых продают устройства для остановки счетчика. В основном среди товаров магниты, но есть и другие приборы. На тех же сайтах есть подробные инструкции по обходу счетчиков.

В ведомстве отвечают, что вмешательство в работу приборов учета является административным проступком. Так что за магниты и другие махинации можно получить штраф.

Прокуратура подала заявление в Петроградский районный суд. Ведомство хочет добиться запрета на распространение таких инструкций. Это позволит вносить страницы в реестр запрещенных сайтов и блокировать их.