СК Петербурга обыскал производителей БАДов для крепкой потенции из-за долгов по налогам

Следственный комитет провел обыски у производителей биологически активных добавок для мужского здоровья. Мероприятия связанны с делом об уклонении от уплаты налогов.

Следователи пришли с обысками в офисы компании ООО "РИА Панда". Компания занимается производством биологически активных добавок, в том числе и для крепкой потенции. Правоохранительные органы изымали документы в связи с делом об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, с апреля 2013 года по январь 2014 компания в декларации указывала ложные данные. В результате этих махинаций сэкономили 144 миллиона рублей.

В офисе компании на Морском проспекте работали следователи. Они изъяли документы, имеющие значение для уголовного дела. Расследование дела продолжается. Правоохранительные органы выясняют личности тех, кто причастен к махинациям с налогами.

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