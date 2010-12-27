Производитель люксовых смартфонов Vertu закроет завод в Великобритании

Vertu закрыла производство смартфонов в Великобритании

Vertu прекратила выпуск смартфонов на территории Великобритании. Свои рабочие места потеряли более 200 сотрудников компании. Последний владелец британского производителя телефонов класса люкс, компании Vertu, потерпел неудачу в попытках спасти легендарную марку от банкротства, предложив кредитам лишь 1,9 миллиона фунтов стерлингов из 128 миллионов долга.

Впервые о финансовых проблемах производителя информация появилась в июне 2017-го. После смены руководства сотрудники компании жаловались, что новый работодатель задерживает зарплату. Также производитель премиальных мобильных устройств задолжал деньги поставщикам компонентов и в пенсионный фонд.

Однако турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан, который в марте текущего года приобрел компанию, намерен возродить бренд Vertu в будущем.

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Instagram: vertupiter