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Производитель люксовых смартфонов Vertu закроет завод в Великобритании
Вчера, 23:05
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Sheker
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Производитель люксовых смартфонов Vertu закроет завод в Великобритании

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Vertu закрыла производство смартфонов в Великобритании

       Vertu прекратила выпуск смартфонов на территории Великобритании. Свои рабочие места потеряли более 200 сотрудников компании. Последний владелец британского производителя телефонов класса люкс, компании Vertu, потерпел неудачу в попытках спасти легендарную марку от банкротства, предложив кредитам лишь 1,9 миллиона фунтов стерлингов из 128 миллионов долга.

Впервые о финансовых проблемах производителя информация появилась в июне 2017-го. После смены руководства сотрудники компании жаловались, что новый работодатель задерживает зарплату. Также производитель премиальных мобильных устройств задолжал деньги поставщикам компонентов и в пенсионный фонд.

Однако турецкий бизнесмен Мурат Хакан Узан, который в марте текущего года приобрел компанию, намерен возродить бренд Vertu в будущем.  

 

 

 

 

Фото:
Instagram: vertupiter

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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