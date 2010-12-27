В Петербурге преступник дерзко вытащил сумку с 1,5 млн из машины, в которой сидел водитель

Мужчина лишился сумки с большой суммой денег на 8-ой Красноармейской. Преступник вытащил баул с заднего сидения иномарки, прямо на глазах жертвы.

В понедельник, 29 мая, неизвестный и очень самоуверенный преступник оставил 29-летнего петербуржца без внушительной суммы. Около четырех часов дня пострадавший сидел с своей машине Daewoo Nexia около дома 14 на 8-ой Красноармейской улице. Неожиданно один из прохожих разбил боковое стекло машины и с заднего сидения вытащил сумку. Не известно, знал ли преступник о ее содержании. Однако ему посчастливилось разбогатеть на полтора миллиона рублей. Злоумышленник беспрепятственно сбежал с места ЧП на машине.

Похищенные средства принадлежали коммерческой фирме. Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются подробности ограбления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщал, что незнакомец с пистолетом и молотком ограбил ювелирный на Гражданском. Злоумышленник в маске смог разбить и обчистить четыре витрины.