Щит "Надежда" добрался до Васильевского острова от метро "Улица Савушкина"

Проходческий комплекс метростроевцев прошел четыре пятых пути от будущей станции "Улица Савушкина" до "Приморской". Сейчас щит "Надежда" добрался до Васильевского острова.

"Метрострой" отчитался об успешной работе по прокладыванию тоннеля от пересечения улиц Оптиков и Туристской. Проходческий комплекс "Надежда" преодолел почти четыре тысячи метров и достиг Васильевского острова. Это примерно четыре пятых пути, всего он составляет 5,2 тысячи метров.

"Надежда" прокладывает двухпутный тоннель, который продлит Невско-Василеостровскую линию. Щит прошел несколько сложных участков: Приморский район, водные участки и намыв на Крестовском острове. Сейчас скорость комплекса составляет 15 метров в сутки, их приходится проходить через кембрийскую глину. "Надежде" осталось более километра до того момента, как ее разберут. Последние 500 метров до "Приморской" будут прокладывать другими приспособлениями.

В просторном двухпутном участке идут путевые работы, укладка рельс. На "Новокрестовской" основные конструкции уже возведены, на "Улице Савушкина" ("Беговая") идет разборка обделки тоннеля.

Ранее Piter.tv сообщал, что проходка к станции "Новокрестовская" почти завершена.

Видео: Instagram / chiritskaya_elena