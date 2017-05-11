Щит "Надежда" добрался до Васильевского острова от метро "Улица Савушкина"

"Метрострой" отчитался об успешной работе по прокладыванию тоннеля от пересечения улиц Оптиков и Туристской. Проходческий комплекс "Надежда" преодолел почти четыре тысячи метров и достиг Васильевского острова. Это примерно четыре пятых пути, всего он составляет 5,2 тысячи метров.
"Надежда" прокладывает двухпутный тоннель, который продлит Невско-Василеостровскую линию. Щит прошел несколько сложных участков: Приморский район, водные участки и намыв на Крестовском острове. Сейчас скорость комплекса составляет 15 метров в сутки, их приходится проходить через кембрийскую глину. "Надежде" осталось более километра до того момента, как ее разберут. Последние 500 метров до "Приморской" будут прокладывать другими приспособлениями.
В просторном двухпутном участке идут путевые работы, укладка рельс. На "Новокрестовской" основные конструкции уже возведены, на "Улице Савушкина" ("Беговая") идет разборка обделки тоннеля.
Ранее Piter.tv сообщал, что проходка к станции "Новокрестовская" почти завершена.
Видео: Instagram / chiritskaya_elena