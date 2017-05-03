Прогноз погоды в Петербурге: вторник будет солнечным, но холодным

А к праздничным выходным синоптики пообещали возвращение снегопада

В среду, 3 мая 2017 года, в Петербурге все еще будет сохраняться ясная и солнечная погода, однако, как предупреждают синоптики, станет несколько холоднее.

Как сообщается, утром в среду температура воздуха составляет около четырех градусов тепла. В течение дня воздух прогреется до девяти градусов. Ветер северный, не слишком сильный, но прохладный.

При этом, напомним, накануне синоптики предупредили о том, что ко вторым длинным майским выходным в город и Ленобласть вернется холод и снегопад.

Уже в пятницу, 5 мая 2017 года, в городе начнет холодать. Циклон с Баренцева моря вернет в город февральскую погоду. В предстоящие выходные возможны порывистый ветер и мокрый снег. С 6 по 8 мая ожидается очень низкая температура. В том числе ночью будет до -2 градусов, а днем прогреется до 6-7.

Синоптики выдают не очень оптимистичный прогноз и на весь месяц. Первая декада будет очень холодной. К середине месяца придет антициклон, который подарит городу сухие и теплые дни. А к концу месяца температура может даже превысить норму.

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