Прогноз погоды: в Петербурге снова холодно и ветер

4 мая в Петербурге снова будет ясно и холодно

Петербургские синоптики рассказали о прогнозе погоды на четверг, 4 мая 2017 года. Жителей Петербурга ожидает ветреная и прохладная погода, осадков не обещают.

Температура воздуха прогреется в четверг до 10 градусов тепла, ночью от 0 до +2 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, днем от 3 до 8 метров в секунду.

Сообщается, что атмосферное давление днем сильно меняться не будет.

Напомним, в пятницу, 5 апреля, в городе начнет холодать. Циклон с Баренцева моря вернет в город февральскую погоду. В предстоящие выходные возможны порывистый ветер и мокрый снег. С 6 по 8 мая ожидается очень низкая температура. В том числе ночью будет до -2 градусов, а днем прогреется до 6-7.

Синоптики выдают не очень оптимистичный прогноз и на весь месяц. Первая декада будет очень холодной. К середине месяца придет антициклон, который подарит городу сухие и теплые дни. А к концу месяца температура может даже превысить норму.

видео: инстаграм, anastasiya.ustsova