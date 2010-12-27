Внимательные профессор и выпускники СПбГУ нашли новый вид бабочек в Израиле

Ученый и выпускники СПбГУ открыли новый вид бабочек, обитающих в Израиле. Раньше этих насекомых принимали за другой вид бабочки.

Внимательность и подробные исследования позволили ученому и выпускникам СПбГУ открыть новый вид бабочек в Израиле. Новый вид крылатых насекомых назвали Melitaea acentria (шашечница ацентрия). Имя бабочке дал ник в выпускницы СПбГУ Аси Новиковой, которая собрала первые образцы насекомых летом 2013, обучаясь в аспирантуре Иерусалимского университета.

Бабочек раньше снимали и другие энтомологи. Как рассказал профессор кафедры энтомологии СПбГУ и главный научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Лухтанов, насекомое обитало на склонах популярного горнолыжного курорта Хермон на севере Израиля. Раньше ее принимали за другой вид бабочек - Melitaea persea (шашечница персидская).

То, что перед учеными новый вид, стало известно по молекулярному анализу. А изучение внутреннего анатомического строения подтвердили эти предположения. На работу ушло четыре года.

Фото: СПбГУ