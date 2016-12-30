Проезжая часть Исполкомской улицы провалилась под землю из-за прорыва трубы

В Петербурге температурные скачки снова закончились крайне неудобным коммунальным происшествием. На Исполкомской улице кусок асфальта провалился под землю из-за прорыва трубы.

Сегодня днем, 12 января, на Исполкомской улице произошла коммунальная авария. По данным "Теплосети", здесь лопнула труба с горячей водой диаметром в 250 мм. ЧП случилось в непосредственной близости от Конной улицы, причем 10 соседних домов тут же почувствовали утечку тепла из своих батарей. Но и это не самое страшное: вскоре из-под асфальта повалил дым, а затем начал просачиваться кипяток. А уже к 17 часам кусок асфальта 1х3 метра провалился под землю. Коммунальщикам пришлось оцепить аварийный участок и ограничить движение по Исполкомской улице.

Движение закрыто от Херсонской к Невскому по Исполкомской. Идет эвакуация, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Сообщается, что ремонт трубы продлится минимум до утра следующего дня. Все это время 16 ближайших зданий будут снабжаться теплом по ограниченной схеме. Местные жители пишут, что на поверхности асфальта до сих пор остается горячая вода, которая угрожает здоровью людей и состоянию припаркованной техники. О масштабе бедствия можно судить по первым фотографиям из зоны ЧП в социальных сетях

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург