Блокадникам и ветеранам подарят бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах 27 января

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветераны войны и блокадники смогут бесплатно ездить на значительной части общественного наземного транспорта в Петербурге.

Уже в эту пятницу, 27 января Санкт-Петербург отпразднует очередную годовщину полного снятия фашистской блокады Ленинграда. В честь 73-летия этого исторического события Горэлектротранс дарит блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны право бесплатного проезда на трамваях и троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба организации. Кроме того, право бесплатного проезда распространится на малолетних узников концлагерей и инвалидов войны. Гражданство и место жительства ветерана учитываться не будут: необходимо будет только предъявить соответствующие документы кондуктору или контролеру.