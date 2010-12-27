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Новости Лента новостей
Проектировщик «Крестовского» задержан за распространение порнографии
Вчера, 22:26
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Sheker
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Проектировщик «Крестовского» задержан за распространение порнографии

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Проектировщик «Зенит-Арены» задержан за порнографию

      В Северной столице задержан проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» Кшиштоф Поморски по громкому делу о распространении порнографической информации с участием детей и животных в Петербурге. Поморски разыскивает Интерпол, запрос на выдачу бизнесмена получен от Министерства юстиции Польши. 

В начале прошлого года бизнесмен был заочно приговорён к лишению свободы по делу о распространении порнографии. Возведение этого стадиона сопровождалось множеством скандалов. Стоимость строительства неоднократно увеличивалась и достигла 43 млрд рублей.

 

 

 

Фото:
Instagram: piter_arena

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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