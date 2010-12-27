Проектировщик «Крестовского» задержан за распространение порнографии

Проектировщик «Зенит-Арены» задержан за порнографию

В Северной столице задержан проектировщик стадиона «Санкт-Петербург» Кшиштоф Поморски по громкому делу о распространении порнографической информации с участием детей и животных в Петербурге. Поморски разыскивает Интерпол, запрос на выдачу бизнесмена получен от Министерства юстиции Польши.

В начале прошлого года бизнесмен был заочно приговорён к лишению свободы по делу о распространении порнографии. Возведение этого стадиона сопровождалось множеством скандалов. Стоимость строительства неоднократно увеличивалась и достигла 43 млрд рублей.

Фото:

Instagram: piter_arena