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КГИОП получил проект по введению реверсивного движения на Большеохтинском мосту

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассмотрит проект по введению на Большеохтинском мосту сложного реверсивного движения.

В Петербурге работают над введением на Большеохтинском мосту реверсивного движения. Сейчас документы на проведение необходимых работ направили в КГИОП. Вместе с этими бумагами в комитет отправили заключение государственной историко-культурной экспертизы. Благодаря последней в проект внесли изменения, которые позволят приспособить объект культурного наследия для современного мира.

Заказчиком работ на Большеохтинском мосту стала Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. Ранее на переправе провели эксперимент по изменению схемы трафика. И его признали успешным, так как он позволил увеличить скорость потока. Это улучшило движение на мосту по утрам и вечерам. Профильная комиссия в Смольном поддержала прект.

Реверсивное движение – это возможность передвигаться по одной полосе в разные стороны. Это осуществляется за счет нужных знаков, светофоров и разметки.

Видео: Youtube / MultiLiod

Теги: большеохтинской мост , движение , машины , мост , новости спб
Категории: Новости СПб

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