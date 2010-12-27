Петербург не вошел в тройку высоких показателей продолжительности жизни

В Санкт-Петербурге средняя продолжительность жизни составляет 74,9 года.

В России средняя продолжительность жизни достигла до 71,9 лет. Об этом сказано в материалах Росстата за прошлый год. За всю историю России эта отметка оказалась самой высокой.

Однако России есть куда стремиться: самые высокие показатели установлены в Ингушетии - 80,8 года. На втором месте зафиксирован Дагестан - 72,2 года, а на третьем Москва - 77 лет. Санкт-Петерубрг оказался за чертой "призеров", в Северной столице продолжительность жизни составляет 74,9 года.

Стоит отметить и самые низкие результаты: Республика Тыва, где средняя продолжительность жизни составляет лишь 64,2 года. В конце списка оказались Чукотский автономный округ - 64,4 года и Еврейская автономная область - 65,8 года.