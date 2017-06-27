Продажи машин в Петербурге выросли на рекордные за пять лет 14%

В Северной столице продажи автомобилей выросли на 14%. Большую динамику рынок показывал только в 2012 году, когда увеличился на 17%.

За май этого года петербургские дилеры продали более 11 тысяч машин. Это на 14% больше, чем в последний месяц весны прошлого года. Этот рост стал рекордным для последних лет. Большую динамику рынок показывал в 2012 году, когда продажи выросли на 17%.

Всего с начала года в Петербурге продали более 49 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Это больше прошлогодних показателей на 5%.

Автомобильный рынок Северной столицы восстанавливается на ровне с российским. Общероссийские числа такие же: 14% за май и 5% с начала года. От общего объема продаж машин в стране на Петербург приходится 8,5%. Прирост рынка связан с укреплением рубля и увеличением доступности автокредитов. Но большой скачек в мае связан и с тем, что в 2016 году рынок переживал не лучшие времена.