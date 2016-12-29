Проблема поколений: Жители нескольких квартир на Васильевском острове чуть не сварились заживо из-за подростков

Сегодня, 5 февраля 2017 года в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте" появилось тревожное и гневное сообщение о коммунальной аварии, произошедшей в доме №21 по 14-й линии Васильевского острова. Пока по неустановленной причине на чердаке дома произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате аварии несколько квартир были залиты горячей водой.
Жильцы высказывают своё недовольство по поводу того, что коммунальная бригада прибыла только спустя час после вызова.
Видео: Piter.TV