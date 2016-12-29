Проблема поколений: Жители нескольких квартир на Васильевском острове чуть не сварились заживо из-за подростков

Накануне вечером произошла коммунальная авария, результате которой кипятком залило несколько квартир в Василеостровском районе города. Очевидцы уверяют, что незадолго до злосчастной аварии кто-то слышал шум на чердаке, а после несколько подростков выбежали из парадной

Сегодня, 5 февраля 2017 года в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте" появилось тревожное и гневное сообщение о коммунальной аварии, произошедшей в доме №21 по 14-й линии Васильевского острова. Пока по неустановленной причине на чердаке дома произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате аварии несколько квартир были залиты горячей водой.

Жильцы высказывают своё недовольство по поводу того, что коммунальная бригада прибыла только спустя час после вызова.

"По слухам очевидцев, кто-то проник в чердачное помещение, которое было без замка, и оторвал кран основной трубы. Видели, как группа, вроде как, подростков выбегала из парадной", — делятся своими предположениями жильцы дома на Васильевском острове.



Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.



Видео: Piter.TV