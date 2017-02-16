Прыжки на батуте закончились переломом позвоночника для 7-летней девочки в Тюмени

Трагически закончился поход в ТРЦ "Фаворит" для 7-летней жительницы города и ее семьи 12 февраля.
По сообщениям СМИ со ссылкой на сообщения тети девочки, ребенок получил травму двух позвонков после того, как работник батутного центра начал бросать детей в батут с шарами. Девочка находится на лечении в больнице. Сотрудники здравоохранения не комментируют произошедшее, ссылаясь на врачебную тайну.
Сотрудники правоохранительных органов подтвердили факт травмирования ребенка в развлекательном центре. По данному факту проводится проверка.
Кроме того, сегодня, 16 февраля, стало известно, что по поручению руководителя следственного управления инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел по Ленинскому району АО г. Тюмень Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области.
Видео: Piter.TV
Фото:malls.2b