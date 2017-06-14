Суд убедил петербуржца вернуть долг экс-супруге

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петродворцом районе Санкт-Петербурга исполнено решение суда о разделе имущества экс-супругов. Судебные приставы убедили мужчину вернуть полумиллионный долг в кратчайшие сроки.

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга было исполнено решение суда о разделе имущества бывших супругов. Судебные приставы обязали мужчину вернуть полумиллионный долг в кратчайшие сроки.



По данным УФССП, в Петродворцовом райотделе службы было возбуждено исполнительное производство о взыскании 508 тысяч рублей с 38-летнего должника. Мужчина развелся с женой, а все претензии по разделу имущества были урегулированы во время бракоразводного процесса. По решению суда мужчина должен был выплатить полмиллиона рублей взыскательнице.



Однако, задолженность не была погашена в срок , судебный пристав вышел в адрес должника, уведомил о возбуждении исполнительного производства, а также о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе о возможных ограничительных мерах. После долгих раздумий , гражданин погасил долг в установленный срок, а взыскательница, в свою очередь, получила деньги в кратчайшие сроки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.