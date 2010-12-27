Привлечение жителей города к участию в городских проектах

Андрей Кутепов рассказал об опыте Петербурга в развитии программ поддержки местных инициатив

Андрей Кутепов принял участие в проведение круглого стола на тему «Развитие программ поддержки местных инициатив как основного инструмента вовлечения граждан в процесс инициативного бюджетирования», организованном Законодательным собранием Тверской области. В обсуждении приняли участие руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ЦФО РФ и других регионов РФ.

Сенатор рассказал об опыте Санкт-Петербурга в этом направлении: «Изначально в пилотном режиме данной программы приняли участие 2 из 18 районов Петербурга: Василеостровский и Центральный с численностью населения около 211 000 человек и 220 000 человек соответственно. В этом году к программе подключились еще 3 района: Адмиралтейский, Московский и Петроградский, с общей численностью населения около 540 000 человек. Таким образом, в 2107 году проект « Твой бюджет » будет реализовываться на территории с населением около 1 млн. человек».

Проект « Твой бюджет » является проектом по вовлечению жителей в бюджетный процесс, предполагающий их участие в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов. Для реализации проектов каждому району-участнику выделяется 10 млн. рублей из городского бюджета. На данный момент эта программа не предполагает софинансирования со стороны горожан или бизнеса.

Процесс привлечения жителей к участию в проекте строится следующим образом. Жители Санкт-Петербурга, достигшие 18 лет и не являющиеся представителями органов государственной власти и местного самоуправления, могут предложить идеи по развитию участвующих в проекте районов города. Заявки от жителей принимаются как в электронном, так и в бумажном виде (в отделениях Сбербанка, МФЦ и Почты России). Отмечу, что в проекте « Твой бюджет » могут принять участие не только жители пилотных районов, но и все заинтересованные петербуржцы. Однако территориально инициативы будут реализованы только в районах-участника программы.

Парламентарий привел данные статистики: «В 2016 году от жителей Петербурга поступило 766 заявок. По статистике, среди желающих стать участниками проекта преобладают женщины – от них поступило 65% заявок. Наибольшую активность проявили работающие граждане в возрасте от 25 до 35 лет (24%), самому старшему кандидату - 91 год. Подавляющее большинство (64%) бюджетных инициатив направлено на благоустройство территорий районов.

Следом за благоустройством лидируют сферы дорожного хозяйства (8%) и транспорта (4%). Значительная часть идей в данной области касается формирования сети велодорожек, установки велопарковок, а также решения проблем с парковкой автомобилей, в том числе ограничение парковки во внутридомовых территориях. Остальные идеи относятся к таким сферам, как социальное обеспечение, культура, информационные технологии, охрана окружающей среды».