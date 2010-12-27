Петербургская фирма вернула трехмиллионный долг москвичам с помощью приставов

Петербургская фирма задолжала столичным поставщикам 3 миллиона, однако вернуть деньги москвичам удалось только с помощью приставов.

Как сообщает "Фонтанка", на петербургскую компанию, задолжавшую столичным поставщикам 3 миллиона, повлиять смогли только приставы.



Компания по поставке щебня и песка "Нерудная промышленная группа" должна была заплатить московским поставщикам, исправно выполнявшим условия договора. После нескольких месяцев в ожидании оплаты, московская фирма обратилась в суд.



Столичный Арбитражный суд добавил к долгу пени и госпошлину и насчитал более 3 миллионов. Однако на петербургскую фирму это не произвело должного эффекта. К делу подключились приставы, но сначала и они потерпели неудачу. Несмотря на запрет на регистрационные действия с автомобилями и риск получить сразу два уголовных дела, руководство продолжало затягивать с выплатой долга. Эффективным оказался лишь арест счетов. Желая поскорее «разморозить» свои финансы, должник заплатил не только 3 миллиона, но и 27 тысяч исполнительского сбора.