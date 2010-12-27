"Ленэнерго" отдало приставам более 74 млн долга за неподключенный "Красный Бор"

Судебные приставы взыскали 74 миллиона рублей с ПАО "Ленэнерго" за несоблюдение договора по подключению объектов полигона "Красный Бор".

Сотрудники ФССП Петербурга отчитались, что взыскали с ПАО "Ленэнерго" 74 миллиона рублей. Такую внушительную сумму компания заплатила в пользу комитета по природопользованию Смольного. Чиновники обратились в суд с жалобой на Ленэнерго.

Претензии касались договора 2014 года о подключении энергопринимающий устройств к сетям электроснабжения полигона "Красный Бор". Однако компания не выполнила свои обязательства. Городские власти известили ее о расторжении договора и потребовали вернуть деньги обратно.

В итоге Ленэнерго пришлось вернуть не только 74 миллиона рублей, но и 200 тысяч исполнительного сбора.