Пристав сообщил о ложном угоне, чтобы прикрыть попавшего в аварию друга

Служитель закона признался. Что сделал ложное сообщение об угоне. Это он объяснил тем, что хотел выручить попавшего в аварию товарища.

Странный случай произошел с автомобилем судебного пристава из Петербурга. В воскресенье, 15 января, 28-летний мужчина сообщил об угоне своей Skoda Fabia. По его словам, машина пропала от дома 5 на Апрельской улице.

Однако уже вечером в понедельник, 16 января, он пришел в правоохранительные органы с повинной. Мужчина рассказал, что никто его машину не похищал. А ложное заявление он подал, так как его товарищ на машине попал в аварию около дома 2/1 на Пискаревском проспекте.

Полиция проводит проверку нового заявления пристава. Насколько теперь ему будут верить пока не понятно. Может через некоторое время откроются новые подробности.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге полицейские вернули угнанную у коллеги из ДПС машину. Пропавшую иномарку искали десять дней. И в понедельник, 16 января, поймали предполагаемых угонщиков и нашли похищенный автомобиль. Машину вернули счастливому владельцу, а злоумышленников ждет расследование и, в случаи доказательства их вины, наказание.