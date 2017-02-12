Пришли вылечить от денег (видео): два грабителя в медицинских масках угрожали продавцу пистолетом

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Савеловскому району поступило сообщение от охранника продуктового магазина на Петровско-Разумовском проезде. Мужчина сообщил о двух нападавших в медицинских масках. Происшествие попало на видео, а подозреваемый — на скамью подсудимых

Как сообщают официальные источники, дело обстояло следующим образом. Накануне в ночное время в торговый зал одного из магазинов в САО вошли двое неизвестных, прикрывающих лица медицинскими масками. Угрожая предметом, отдалённо напоминающим пистолет, злоумышленники потребовали немедленно передать им денежные средства. Как только продавец-кассир выполнил требования грабителей, молодые люди скрылись. Отважные захватчики доблестно разделили между собой нажитое: в районе четырёх тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одного из подозреваемых возле жилого дома на Мичуринском проспекте.Им оказался уроженец ближнего зарубежья. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Видео: YouTube, Полиция не ТВ