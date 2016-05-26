В рамках "Книжного салона" в Петербурге установят телефоны для разговоров с умершими поэтами

С 25 по 28 мая целый квартал Санкт-Петербурга будет охвачен ежегодным традиционным литературным событием, которое в этом году посвящено двум знаковым датам: Году экологии в России и 100-летию Октябрьской революции.

Михайловский манеж, Манежная площадь и прилегающие к ней Итальянская, Караванная, Кленовая и Малая Садовая улицы через пару дней станут единым интерактивным пространством. Более 250 мероприятий пройдет в этих локациях за 4 дня работы "Книжного салона". А участниками события станут представители 20 государств, среди которых: Великобритания, Китай, Япония, США, Казахстан, Иран, Сербия, Болгария, Эстония, Белоруссия и другие.

Одним из самых необычных аттракционов в этом году станут три телефонные будки. И, конечно же, в силу предложенных обстоятельств, звонить эти телефону будут не куда иначе, а прямиком к великим персонам нашей литературы. Набрав указанную комбинацию цифр, таким образом, можно будет дозвониться до Маяковского, Пастернака, Бродского, Ахматовой, Берггольц, Есенина и других. Ожидается, что в ответ на звонок петербуржцы и гости города услышат в трубке реальные голоса литераторов, записанные при их жизни. Места установки "литературных телефонов" пока что не разглашаются.

Евгений Лукин - директор Санкт-Петербургского Дома писателя рассказал, что на "Книжный салон" в этом году прибудет около 50 почетных гостей. Приблизительно половина из них - иностранцы, а другая половина - отечественные гости литературы. Среди этих почетных персон Евгений Лукин в первую очередь называет "Ее Королевское Высочество Принцессу Кентскую". Оказывается, королевская персона недавно выпустила в Британии книгу воспоминаний, которая уже переведена на русский язык. По желанию самой принцессы, русская презентация ее творения состоится именно в Петербурге, на сцене "Книжного салона".

Помимо королевских персон и других любопытных иностранцев в самом масштабном литературном событии года примет участие множество известных и именитых русских писателей и поэтов. Стоит добавить, что в мероприятии задействовано 10 регионов России. Среди отечественных творцов перед петербуржцами и гостями города предстанут: Алексей Иванов с книгой "Дебри", муж Беллы Ахмадулиной Борис Мессерер с воспоминаниями о поэтессе, Павел Крусанов с "Железным паром", Герман Садулаев с романом «Иван Ауслендер», Александр Секацкий с книгой «Куда исчезает прошлое: время и свобода». А также участие в салоне примет Евгений Водолазкин, Сергей Носов и другие литераторы Петербурга.

Помимо гостей из мира поэзии и писательства, лекций, пленэров и презентаций, на протяжении всего "Книжного салона" будет проходить культурно-развлекательная программа, организовывает которую Юлия Стрижак - директор театра «Мюзик-Холл». Она рассказала журналистам, что в 2017 году программу решили назвать "Слово и музыка великому городу":

"Мы надеемся, что такая многокомпонентная программа понравится петербуржцам. Она составлена таким образом, что в ней прозвучат музыкальные произведения, созданные на основе известных литературных произведений. В программе примут участие солисты Мариинского театр, заслуженные артисты России. Прозвучат отрывки таких произведений, как арии "Пиковая Дама" и "Евгений Онегин" Чайковского, "Демон" Рубинштейна".

Интересным событием станет фестиваль военных ансамблей, который также пройдет в рамках Книжного салона и объединит в себе ансамбль Балтийского флота из Калининграда, ансамбль из Екатеринбурга "Созвездие", Тихоокеанский ансамбль, ансамбль Черноморского флота и коллектив из дальневосточного округа из города Хабаровск.

Кроме того, музыкальное сопровождение будет сменяться театральными выступлениями. Юлия Стрижак подчеркивает, что спектакль в исполнении театра музыкальной комедии, который получил высшую премию нашей страны "Золотую маску", будет также показан фрагментами на Книжном салоне. "Белый Петербург" - был поставлен по одному из лучших произведений серебряного века, по роману Андрея Белого. И именно его сюжетные повороты разворачиваются на фоне исторических событий, который раздирают Россию. Таким образом, организаторы считают, что будет отдана дань одновременно и столетию революции и великому городу.

Начало Дня города будет отдано детям: всевозможные развлекательные мероприятия, мастер классы, выступления и спектакли – все будет направлено на маленьких ценителей искусства. Книжный салон – это, прежде всего, событие для всей семьи, поэтому каждый найдет для себя в нем занятие по возрасту.

Видео:Piter.tv