Автомобиль придавило столбом на Приморском шоссе: видео

Утром в понедельник, 10 июля, на Приморском шоссе автомобиль прибавило столбом электропередач. Из-за ДТП на трассе собралась пробка.

Пугающая авария произошла утром в понедельник, 10 июля, на Приморском шоссе. Около поселка Ушково при неизвестных обстоятельствах автомобиль придавило столбом электропередач. Очевидцы уточняют, что Skoda врезалась в опору, из-за чего та и упала.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Проезжающие мимо водители рассказывают, что мужчина из пострадавшей иномарки стоит рядом с ней. Он отделался сильным испугом.

Также с упавшего столба начали обрываться провода, что создало дополнительные проблемы: вокруг полетели снопы искр. Из-за ДТП оказалось перекрыто почти все Приморское шоссе. Машины объезжали аварию по встречной полосе. Из-за этого движение оказалось затруднено в обе стороны. Обстоятельства аварии выясняются.

Видео: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург