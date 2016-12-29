Приморье: скончался старший ребенок от яда, который принес домой отец

Вслед за 5-летним братом в больнице скончался 12-летний мальчик, от отравления веществом, которое принес домой отец семейства

На прошлой неделе мы сообщали о трагедии, произошедшей 19 января в городе Артём Приморского края, которая унесла жизнь 5ти летнего мальчика. Остальные члены семьи, родители и старший 12-летний сын, были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу.

По факту смерти малолетнего ребенка были проведены доследственные мероприятия. Удалось установить, что отравление произошло после вдыхания паров неизвестного химического вещества. Выяснилось, что накануне 33-летний отец семейства принес с предприятия, где он работал, таблетированную отраву для тараканов. При взаимодействии с воздухом таблетки рассыпались в порошок. От паров исходящих от порошка и произошло столь тяжелое отравление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти малолетнему по неосторожности". Так же проводится проверка на предприятии, где работал отец семейства, выясняется, что за вещество вынес мужчина, и почему оно находилось в свободном доступе.

Сегодня, 26 января, стало известно, что старший 12-летний сын скочался в больнице. Родители чувствуют себя нормально. Главу семейства готовили к выписке.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV