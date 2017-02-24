Упавшего мужчину с моста в Новосибирске удалось спасти

В интернете появилось видео спасения упавшего с моста мужчины

Данное происшествие произошло сегодня в 11 часов утра по местному времени в Новосибирске.

Молодой мужчина прыгнул с Октябрьского моста. Свидетели данного происшествия сообщили, что мужчина сделал это целенаправленно. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия на аэроботе, сумели подобраться к тонувшему мужчине и достать его. После чего 34-летний мужчина был передан медикам. Спасенный мужчина был жив, но получил сильное переохлаждение всего организма.

СМИ сообщают, что мужчина состоял на учете в психоневрологической больнице. Выясняются все причины и обстоятельства данного происшествия.

Видео: YouTube/Виталий Шелков