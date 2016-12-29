У метро "Купчино" незнакомец столкнул с лестницы и ограбил приезжую

Злоумышленник отобрал у пострадавшей телефон и наличные деньги. Инцидент произошел в подземном переходе у станции метро.

В субботу, 7 января, молодая уроженка Молдовы стала жертвой неизвестного грабителя. 26-летняя девушка спускалась в подземный переход. Неожиданно она почувствовала удар в спину, потеряла равновесие и скатилась вниз. Когда она упала, к ней подбежал незнакомец 30 лет. Но он не стал помогать ей подняться. Вместо этого он отобрал ее мобильный и наличные деньги, а затем просто убежал. Общая сумма ущерба, по оценке приезжей, составляет более 14 тысяч.

Девушке потребовалась медицинская помощь. Скорая увезла ее в больницу, где после оказания помощи ее отпустили домой.

Девушка запомнила азиатскую внешность преступника. Пострадавшая проживает в Северной столице по временной регистрации. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", полиция проводит проверку и устанавливает подробности инцидента.

Ранее мы сообщали, что грабитель без препятствий унес выручку из магазина в Колпине. Мужчина просто зашел в павильон на улицы Культуры. Под прилавком он нашел ящик с выручкой. Продавец нажала на тревожную кнопку только после ухода преступника.

Видео: Youtube / Александр Майоров