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Прием в честь участником ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

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На три дня ограничат движение в центре Петербурга из-за торжественного приема ВТБ для участников ПМЭФ-2017.

В центре Северной столицы грядут ограничения движения из-за Петербургского международного экономического форума. ВТБ проводит торжественный прием для участников форума. На нем планируется подвести промежуточные итоги ПМЭФ-2017.

Движение закроют в центре города. С семи утра среды, 31 мая, до девяти утра пятницы, 2 июня, будет закрыто движение по набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта.

Прием в честь участником ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

С шести утра почти до полуночи четверга, 1 июня, закроют проезд от Певческого моста до Дворцовой площади. Ограничения будут вплоть до дома 37 на набережной реки Мойки.

Прием в честь участником ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

Также автомобилистам стоит знать об ограничениях парковки в районе проведения приема.

Прием в честь участником ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга

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Теги: новости питера , новости спб , ограничение движение пмэф , пмэф
Категории: Новости СПб

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