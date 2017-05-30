Прием в честь участником ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

На три дня ограничат движение в центре Петербурга из-за торжественного приема ВТБ для участников ПМЭФ-2017.

В центре Северной столицы грядут ограничения движения из-за Петербургского международного экономического форума. ВТБ проводит торжественный прием для участников форума. На нем планируется подвести промежуточные итоги ПМЭФ-2017.

Движение закроют в центре города. С семи утра среды, 31 мая, до девяти утра пятницы, 2 июня, будет закрыто движение по набережной реки Мойки от Певческого моста до Невского проспекта.

С шести утра почти до полуночи четверга, 1 июня, закроют проезд от Певческого моста до Дворцовой площади. Ограничения будут вплоть до дома 37 на набережной реки Мойки.

Также автомобилистам стоит знать об ограничениях парковки в районе проведения приема.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга