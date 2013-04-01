Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти 53-летнего певца

О смерти знаменитого певца стало известно в понедельник, 26 декабря. Семья погибшего отказывается пока комментировать ситуацию.

Легендарный певец Джордж Майкл кончался от сердечной недостаточности. Эту информацию раскрыл журналистам ВВС менеджер музыканта Майкл Липпман.

О смерти Майкла стало известно в понедельник, 26 декабря. На момент смерти певцу и обладателю двух "Грэмми" было 53 года. Сообщается, что Джордж Майкл скончался у себя дома. Родные усопшего пока не хотят давать комментарии. Они попросили понять их в этот сложный период.

Правоохранители сразу заявили, что не видят ничего подозрительного в смерти музыканта. Насильственная смерть не рассматривалась.

Ранее появлялась информация, что Джордж Майкл работает над новым альбомом вместе с музыкантом Naughty Boy. Это должно было стать его возвращением после пробелм в 2011 году. Тогда певец перенес тяжелую форму пневмонии. Из-за болезни он находился на грани жизни и смерти. Но сумел выкарабкаться.

Георгиос Кириякос Панайотоу взял себе псевдоним Джордж Майкл и начал выступать в 1980-х. За его карьеру было продано 100 миллионов его записей.

Видео: клип исполнителя