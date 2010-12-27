Прибалты обвинили «Машу и медведя» в психологической диверсии

По мнению эксперта, медведь, который в каждой серии выпутывается из различных ситуаций, символизирует Россию

В Прибалтике считают, что популярный российский мультфильм "Маша и Медведь" может быть частью частью гибридной войны, якобы проводимой Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По словам преподавателя института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги, эстонским детям на уровне ощущений внушается, что Россия — это чудесная страна, тем самым заменяя отрицательный образ положительным, и это чрезвычайно опасно для эстонской безопасности. По мнению эксперта, мультсериал является "пропагандой" и "промыванием мозгов".

Отметим, что к мультфильму «Маша и медведь» и ранее были претензии в Литве, а также в Грузии, где министр просвещения заявлял, что из-за просмотра этого мультика дети будут хорошо относиться к России.

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Instagram: mashaandthebear