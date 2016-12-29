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При взрыве на заводе железобетонных изделий погиб 18-летний рабочий

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В Невском районе мигрант погиб при взрыве котла сушильной печи

В Петербурге расследуются обстоятельства смерти 18-летнего юноши, приезжего рабочего из Таджикистана. Как сообщается, он погиб при взрыве котла сушильной печи.

Произошел инцидент в ночь на четверг, 19 января 2017 года, на территории завода железобетонных изделий, расположенном на улице Ванеева в Невском районе Петербурга.

Во время просушки железобетонных изделий по неустановленной причине произошел взрыв котла печи сушильной установки. Молодой человек погиб на месте: травмы, которые он получил при взрыве, оказались несовместимы с жизнью.

Видео: из архива

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Категории: Новости СПб Происшествия

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