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Видео: При стрельбе в американском ночном клубе пострадали 17 человек

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Неизвестный открыл огонь городе Литл-Рок, штат Арканзас, в ночь с 30 июня на 1 июля.

В США во время стрельбы в ночном клубе пострадали 17 человек. Инцидент произошел в штате Арканзас.

Неизвестный открыл огонь в ночь с 30 июня на 1 июля. Стрельбу устроили в клубе Power Ultra Lounge в городе Литл-Рок.

Происшествие не связано с терроризмом, сообщается в твиттер-аккаунте полицейского управления города. Между посетителями клуба произошел конфликт, который и привел к стрельбе.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, а самому младшему из пострадавших — 16 лет, сообщает Fox News.

Видео: youtube.com / Chike Ezegbu -Amebo Book

Теги: американский клуб , арканзас , ночной клуб , стрельба , стрельба в клубе
Категории: Лучшее за сегодня Происшествия Криминальные происшествия Лента новостей Мировые новости

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