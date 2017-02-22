При столкновении автобуса и грузовика на Камчатке пострадали 20 человек

Спасателям пришлось вырезать пассажиров из смятого автомобиля

В среду, 22 февраля 2017 года, на трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково произошла серьезная авария, едва не окончившаяся трагедией. Как сообщается, там столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Пострадали не менее двадуати человек.

Авария произошла вечером в среду, 22 февраля, на 303-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.

«Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем КамАЗ. На момент аварии в автобусе находилось около 25 человек», – прокомментировал источник в региональном управлении МЧС.

Пострадавшие были госпитализированы в Мильковскую районную больницу, десять из них будут доставлены в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского вертолетами санитарной авиации.

Видео: архив