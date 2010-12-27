При работах на ЗСД упал кран

Во время работ по демонтажу опоры моста на Западном скоростном диаметре упал автомобильный кран. Он был расположен на барже, находившейся под ЗСД.
Инцидент произошел неподалеку от стадиона "Санкт-Петербург Арена" в районе трех часов ночи сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. Кран компании Trade AV завалился на правую сторону баржи. По данным ведомства, пострадал один человек — оператор крана.
В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Фото: управление на транспорте МВД по СЗФО