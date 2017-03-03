Видео из Новосибирска: сильный пожар унес жизни 2 человек

Дотла сгорела квартира в многоэтажке. В огне погибли два жильца дома, еще один пострадал. Также спасатели эвакуировали 52 человека.

Накануне вечером, 2 марта, в одной из многоэтажек Новосибирска вспыхнуло пламя. Огонь распространился на площади в 70 кв. м. Инцидент произошел около 23:00 в квартире на 4 этаже дома № 63/1 в Горском микрорайоне. Заметив языки пламени и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали спасательные службы. Также им удалось зафиксировать страшный пожар на видео. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на СК по региону.

Спустя некоторое время на место происшествия выехали 27 человек и 10 служебных машин. Известно, что в ходе ликвидации пожара из полыхавшего здания были эвакуированы 52 человека. К сожалению, не обошлось и без жертв. В результате несчастного случая погибли два человека: мужчина и женщина, оба 1987 года рождения. Спасатели обнаружили их на лестничной площадке. Кроме того пострадала 22-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

В данный момент выясняют детали трагедии. Специалисты предполагают, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Приморья: горела кровля многоэтажки.

Видео и фотографии: группа вконтакте "Инцидент Новосибирск"