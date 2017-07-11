При пожаре в ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве пострадало 18 человек

4 человека находятся в тяжелом состоянии

Накануне вечером в ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве возник сильнейший пожар.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г.Москве в 17 часов 39 минут поступило сообщение о задымлении по адресу: Дмитровское шоссе, 163А, корпус 1.

Спасатели МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. Из-за сильного задымления пожару был присвоен 4 ый уровень. в 21 час 31 минуту пожар был локализован, а в 23 часа 27 минут полностью ликвидирован.

К сожалению, при пожаре пострадали люди. Ранее сообщалось о 14 пострадавших, позднее сообщили о 18. 4 человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что к горящему ТРЦ подлетали вертолеты, подгоняли цистерны с водой. На официальном сайте МЧС по г.Москве сообщается, что в ликвидации пожара принимали участие 69 подразделения(245 человек личного состава).

Сейчас специалистам предстоит выяснить причину и все обстоятельства пожара и установить ущерб.

Видео: Instagram/oh_ms_marie