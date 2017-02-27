Обгоревший труп женщины нашли на пепелище под Всеволожском

В поселке Куйвози дотла выгорел частный дом. После тушения огня, спасатели обнаружили бездыханное тело пенсионерки.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, во Всеволожском районе загорелся частный дом. Инцидент произошел в Куйвози. Очевидцы происшествия, увидев огонь и почувствовав запах гари, незамедлительно вызвали спасательные службы. Однако, после борьбы с огнем, пожарные обнаружили бездыханное тело 76-летней женщины. Обгоревший труп без насильственных следов смерти был найден на пепелище. Об этом пишет Петербургский дневник, со ссылкой на СК по Ленобласти.

Предположительно, причиной пожара стало неаккуратное обращение с огнем и печным отоплением. В данный момент правоохранители выясняют детали происшествия. Уже опрошены свидетели жуткого пожара, проведен осмотр сгоревшего дома. Тело отправлено на судмедэкспертизу. В ближайшем будущем примут процессуальное решение по данному делу.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в Таганроге пострадал пенсионер. С многочисленными ожогами его госпитализировали в больницу, а видео полыхающего гаража угодило в сеть.