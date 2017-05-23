В Белоострове внутри сгоревшего дома нашли труп мужчины

Сильный пожар уничтожил частный дом и сарай в поселке Белоостров. На пепелище нашли тело 61-летнего мужчины.

Накануне около половины седьмого вечера произошло возгорание в поселке Белоостров. Вечером в понедельник в МЧС сообщили о пожаре в доме 94 на Александровском шоссе. Огонь охватил жилое здание и сарай.

Несмотря на действия пожарных, возгорание уничтожило дом площадью сто квадратных метров и дощатый сарай. После тушения огня в доме нашли тело. Погибшим оказался 61-летний петербуржец. На его теле не нашли признаков насильственной смерти.

Сейчас эксперты устанавливают, что привело к кончине мужчины. Для этого труп направили в морг. Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания. выясняются подробности трагедии.

Почти каждый день в Северной столице происходят пожары. Вчера Piter.tv сообщает, что на Уральской горит крыша завода имени Калинина. Возгорание быстро начали тушить. ЧП не сильно отразилось на движении транспорта на Васильевском острове.