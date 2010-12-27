Для получения визы в США понадобится информация об аккаунтах в соцсетях

Власти США утвердили приложение к анкете для соискателей въездных виз, которое содержит вопрос об аккаунтах в социальных сетях.

Отметим, что приложение было утверждено администрацией президента еще 23 мая. Действовать оно будет до 30 ноября 2017 года.



Помимо аккаунтов в социальных сетях, которые использовались последние 5 лет, соискателя визы могут спросить номера всех, выданных ранее, заграничных паспортов. Более того, согласно этому приложению, соискатель должен предоставить подробную "историю жизни" заграничного паспорта за последние 15 лет, включая информацию о трудоустройстве и поездках в разные страны мира.



О заполнении приложения решение принимает сотрудник консульского отдела посольства уже на свое усмотрение. Сотрудник может задать дополнительные вопросы, если нужна информация "для подтверждения личности или для проведения тщательной проверки в интересах национальной безопасности», объяснил Госдепартамент.



Конечно, соискатель не обязан отвечать на все вопросы в приложении, но это может значительно замедлить процесс рассмотрения визового заявления или вовсе привести к отказу в визе.