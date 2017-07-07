Появилось видео из Италии: на юге страны рухнул жилой дом

В Неаполе обрушилось четырехэтажное здание. В результате ЧП пропали восемь человек.

Сегодня, 7 июля, на юге Италии рухнул жилой дом. По предварительным данным инцидент произошел около половины седьмого утра в пригороде Неаполя. Об этом сообщает пресс-служба итальянских пожарников.

После обвала на место происшествия незамедлительно выехали спасатели. В настоящее время они оказывают помощь пострадавшим и пытаются найти пропавших без вести.

По предварительным данным, под завалами оказались восемь человек.

На кадрах можно заметить, что некогда жилой дом вмиг превратился в руины. Сейчас специалисты устанавливают детали происшествия. По какой причине произошло ЧП, в ближайшем будущем предстоит выяснить экспертам. Пока существует несколько версий. Кто-то убежден, что в доме могли делать ремонт, а кто-то считает, будто ветхое здание обрушилось из-за проходившего мимо поезда.

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Видео: твиттер, Vigili del Fuoco