Двое грабителей избили и отобрали сумку с 5 миллионами у мужчины в Петербурге

Неизвестные напали на техника компьютерной фирмы в переулке Слепушкина. Двое избили потерпевшего, а после этого отобрали сумку. В ней хранилось пять миллионов денег, принадлежащих компании.

Необычно повезло двум злоумышленникам в ночь с понедельника на вторник, 14 февраля. Около дома 7 в переулке Слепушкина на мужчину напали двое неизвестных. Злоумышленники избили 37-летнего потерпевшего и отобрали его сумку. В полицию об инциденте сообщила жена жертвы. Она рассказала, что в похищенном бауле лежала внушительная сумма – пять миллионов. Деньги, по словам женщины, принадлежали не пострадавшему. А фирме в которой он трудится.

Пострадавший работает техником в небольшой компьютерной фирме. Полиция устанавливает подробности инцидента. О ранениях, полученных ограбленным, не сообщается. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела по факте преступления.

Не исключено, что грабители не случайно сорвали такой большой куш. Возможно, кто-то навел их на добычу.

А вот другое ограбление ночью на вторник прошло не идеально. Дымогенератор напугал взломщика банкоматов на Коллонтай. Злоумышленник хотел вскрыть терминал инструментами, однако активировал машину с дымом и испуганно убежал с места.